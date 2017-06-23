Güvenlik Uzmanından Sosyal Medya Kullanıcılarına Uyarı

Siber İstihbarat ve Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, İHA’ya yaptığı açıklamada, 230 milyon kullanıcısı olan Twitter’de meydana gelebilecek tehlikeye karşı uyardı. Keskin, son günlerde özellikle Twitter’da korsanlar tarafından kişilere özel mesaj olarak virüslü ve sahte web siteleri gönderildiğine dikkat çekti. Keskin, “Kardeşim senden virüs mesajları gelip duruyor, daha fazla kendini rezil etmeden hemen şuradan temizle http://avast-antivirus.ml” şeklinde kullanıcılara mesajlar geldiğini belirterek, bunun sosyal mühendislik olarak tanımlandığını ifade etti.



“Bu linklerden bazıları virüslü siteler, bazıları ise sosyal medya hesaplarınıza ait bilgilerinizi isteyen sahte siteler olabiliyor” diyen Keskin, “Virüslü sitelere tıkladığınızda işletim sisteminize sızıyorlar ve bilgisayarda bulunan bütün bilgileri ele geçirebiliyorlar” dedi.



“Fake sitelere de tıkladığınız zaman sizden kullanıcı adı ve şifre istiyor. Bazı fake siteler ise sizden bilgi istemeden sadece ekrana gelen ’uygulamayı kullan’’ yazısına tıkladığınızda hesap kontrolü korsanların eline geçiyor” diyen Keskin, “Gelen mesajlar en yakın arkadaşlarınızdan gelebilir, arkadaşlarınızın da hesabı korsanlar tarafından ele geçirilmiş olabilir” diye konuştu.





Sosyal medya hesapları virüslerden nasıl korunur?



Tanınmayan web sitelere tıklanılmaması gerektiğine dikkat çeken Ali Keskin, “Kullanıcıların sosyal medya hesapları mutlaka telefon numaralarına tanımlı olmalı ve giriş kodu uygulamasını devreye sokmaları gerekiyor. Sosyal paylaşım sitesi url’si dışında hiçbir siteye bilgilerini girmemesi gerekiyor. Şüpheli gördükleri mesajları silmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA