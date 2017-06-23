USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni

Durdurulan MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, kayınpederi Murat Aydın'ın cenaze törenine katılmasına karar verildi.

Siyaset / 23 Haziran 2017 Cuma 12:10
Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Maltepe 2 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün'ün, müvekkilinin, kayınpederinin cenaze törenine katılabilmesi için izin verilmesi talepli dilekçesini inceledi.

Mahkeme heyeti, cenaze işlemleri Sarıyer'de yapılacağı için Berberoğlu'na yarın saat 18.00'e kadar izin verilmesine hükmetti.

Kararda, 'Kendisinin ve refakat edecek güvenlik personelinin gidiş-geliş yol masrafları sanık tarafından karşılanmak kaydıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınıp yeteri kadar dış güvenlik görevlisi görevlendirilmek suretiyle izin verilmesine karar verilmiştir.' denildi.

Kaynak : AA

CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! CHP'liler Adalet yürüyüşünde kamyon şoförüne saldırdı! DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto DSP eski Genel Başkan adayından Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto CHP korosu kulakları tırmaladı CHP korosu kulakları tırmaladı Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Halk CHP'nin yürüyüşüne ne diyor?. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı Kılıçdaroğlu o yürüyüşün ayrıntılarını anlattı Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz Kati Piri: CHP kardeşimizdir destekliyoruz CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nde Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nde Paralel yürüyüş Paralel yürüyüş Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek Mimarlar Odası'ndan Adalet Yürüyüşü'ne destek Emin Pazarcı Kılıçdaroğlu'na o itirafını hatırlattı Emin Pazarcı Kılıçdaroğlu'na o itirafını hatırlattı Adalet yürüyüşüne Ankaralı Turgut desteği Adalet yürüyüşüne Ankaralı Turgut desteği CHP'li vekil sözde adalet yürüyüşünün asıl amacını itiraf etti CHP'li vekil sözde adalet yürüyüşünün asıl amacını itiraf etti

Güvenlik GörevlisiAğır Ceza MahkemesiCenazeSarıyerMurat Ergün


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı