Cumhuriyet'ten tepki çeken haber

Mekke’deki Mescid-i Haram’da düzenlenecek terörist saldırı son anda engellenirken Cumhuriyet gazetesinin haber başlığı tartışma konusu oldu.
Cumhuriyet Gazetesi de haberi resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Cumhuriyet'in haber başlığında Mescid-i Haram yerine 'Mescid-i Aram' yazması tepkilere neden oldu.
Twitter kullanıcıları Cumhuriyet gazetesine tepki gösterirken , gazete tüm tepkileri rağmen başlığını düzeltmedi.
İşte o haber;
İşte o tepkilerden bazıları;
Cumhuriyet'ten skandal provokasyon Kaynak : Beyaz Gazete Özel