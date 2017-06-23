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Cumhuriyet'ten tepki çeken haber

Mekke’deki Mescid-i Haram’da düzenlenecek terörist saldırı son anda engellenirken Cumhuriyet gazetesinin haber başlığı tartışma konusu oldu.

Güncel / 23 Haziran 2017 Cuma 23:14
Cumhuriyet'ten tepki çeken haber

Cumhuriyet Gazetesi de haberi resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Cumhuriyet'in haber başlığında Mescid-i Haram yerine 'Mescid-i Aram' yazması tepkilere neden oldu.

Twitter kullanıcıları Cumhuriyet gazetesine tepki gösterirken , gazete tüm tepkileri rağmen başlığını düzeltmedi.

İşte o haber;



İşte o tepkilerden bazıları;




Cumhuriyet'ten skandal provokasyon Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaTwitterCumhuriyetCumhuriyet GazetesiMescid-i Haram


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