Cumhuriyet'ten tepki çeken haber

Cumhuriyet Gazetesi de haberi resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Cumhuriyet'in haber başlığında Mescid-i Haram yerine 'Mescid-i Aram' yazması tepkilere neden oldu.



Twitter kullanıcıları Cumhuriyet gazetesine tepki gösterirken , gazete tüm tepkileri rağmen başlığını düzeltmedi.



İşte o haber;







İşte o tepkilerden bazıları;









Cumhuriyet'ten skandal provokasyon Kaynak : Beyaz Gazete Özel