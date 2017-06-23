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Avusturya'da Türk öğrencilerden konser

Viyana'da 15 gün süresince müzik eğitimi alan öğrencilerin verdiği konser ilgiyle izlendi.

Kültür-Sanat / 23 Haziran 2017 Cuma 06:55
Avusturya'da Türk öğrencilerden konser

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türk öğrencilerden oluşan 30 kişilik orkestra konserde bazı yerli ve yabancı eserleri seslendirdi.

Bahçeşehir Koleji ve Viyana merkezli müzik eğitim kurumu Superar'ın düzenlediği klasik müzik konserinde sahne alan öğrenciler dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müziğin birleştirici ve evrensel bir dilinin olduğunu belirterek, 'Akademik alanda elde ettikleri başarıların yanı sıra müzik, sanat gibi birçok alanda da çocuklarımızın başarılı olmalarını istiyoruz.' dedi.

Bahçeşehir Okullarının Müzik Bölümü Başkanı Cemal Çitli ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik alanındaki yetenekleri ile öne çıkan 30 öğrenci için 'müziğin kalbi' Viyana'da iki haftalık Müzik Yaz Okulu Programını hayata geçirdiklerini söyledi.

'Müzik Birleştirir' başlığı altında bir konser düzenleyerek öğrencilerin kazanımlarını sergileme imkanı bulduğunu belirten Çitli, '11 ila 13 yaşlarındaki öğrencilerimiz 15 günlük zaman zarfında müziğin başkenti Viyana'da önemli kazanımlar edindi. Halihazırda müzik eğitimi almış, her biri farklı enstrüman çalabilen ve söyleyebilen çocuklar.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen öğrenci Arda Deniz Arslan da eğitim sürecinde yeni bilgiler edindiğini anlatarak, 'Şarkıları yeniden yorumlamayı öğrendim, gitarda farklı yorum katmayı öğrendim. Burası bana çok şey kazandırdı.' diye konuştu.

Konseri, eski Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Kaan Orbay ve eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Dr. Hannes Androsch ile müzikseverler izledi.

Kaynak : AA

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