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TSK'dan Katar açıklaması

TSK Katar giden birlikler hakkında bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada 23 Türk askeri ile 5 zırhlı aracın Katar'a giriş yaptığını açıkladı.

Güncel / 22 Haziran 2017 Perşembe 14:40
TSK'dan Katar açıklaması
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TSK'dan yapılan açıklamada, 'Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha'ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.' denildi.

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