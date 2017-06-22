USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Taksim Meydanı'nda ibretlik görüntü

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir gencin içler acısı hali yürekleri sızlattı. Sağlık ve polis ekipleri ile vatandaşların müdahale ettiği genç, yüzü suyla yıkanarak ayıltılmaya çalışıldı.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 10:41
Taksim Meydanı'nda ibretlik görüntü

İstanbul'da yaşanan uyuşturucu madde krizlerine bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda kaydedilen görüntülerde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin hali yürekleri sızlattı. İçler acısı hali kameraya yansıyan genç, binlerce vatandaşın ortasında sızdı.



Kendisini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genci ayıltmaya çalıştı. Sızdığı yerden kaldırılan genç, ayakta bile durmakta zorlandı. Bunun üzerine genç, yüzüne su vurularak ayıltılmaya çalışıldı. Vatandaşların da kendisiyle konuştuğu genç, ayılınca bir süre sonra kalkarak uzaklaştı.

Kaynak : İHA

PolisUyuşturucu KriziUyuşturucu BağımlısıTaksimUyuşturucu Madde


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı