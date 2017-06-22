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Survivor'da finale kalan isimler belli oldu!

Kıbrıs'ta Perşembe akşamı yapılacak olan Survivor'ın büyük finali öncesi yarı finalde elenen isim belli oldu. Survivor yarı finalde kim elendi? İşte tüm detaylar...

Televizyon / 22 Haziran 2017 Perşembe 03:09
Survivor'da finale kalan isimler belli oldu!

TV8'de yayınlanan Survivor 2017 yarışmasının Kıbrıs büyük finaline bir adım kala şampiyonluk hayallerine veda eden isim belli oldu.

Yarı finale kalan Ünlüler takımından Serhat Akın ve Adem Kılıççı ile Gönüllüler takımından Ogeday Girişken, finale yükselebilme heyecanını yaşadılar.

V8'den canlı olarak yayınlanan Survivor 2017'nin Kıbrıs'ta yapılan büyük halk oylamasında en az SMS'i alan Serhat Akın Survivor'da şampiyon olma hayallerine veda etti.

Survivor'ın büyük finaline çıkan ilk isim Adem Kılıççı olurken ikinci isim ise Ogeday Girişken oldu.

Salı akşamı yapılan SMS oylamasında Adem Kılıççı ve Sema Apak arasında en az oyu alan isim olan Sema Apak elenmişti. Adem Kılıççı, yarı finale yükselen isim olmuştu

Serhat AkınÜnlülerKıbrısŞampiyonYükselen


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