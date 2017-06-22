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Şehir hastanesinde korkutan yangın

Adana'da yapımı süren şehir hastanesinin inşaatında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 12:44
Şehir hastanesinde korkutan yangın

Merkez Sarıçam ilçesine Mithat Özhan Bulvarı'nda yapımı süren şehir hastanesi inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bölgede çok sayıda ambulans da hazır bekletiliyor.



'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin gerekli müdahaleleri sürdürdüğünü anlatan Demirtaş, 'Dumandan etkilenen 5 işçi tedbiren hastaneye kaldırıldı. Şu an için olumsuz bir durum yok. Yangının çıkış nedeni yapılacak araştırma sonucu

Büyükşehir BelediyesiMahmut Demirtaş


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