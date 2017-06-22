Guatemala 6.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Pasifik Okyanusu açıklarında yerin 46 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Guatemala'da depremin şiddeti ile binalar sallanırken bazı ağaçlar da devrildi. Depremde can kaybının yaşanmadığı bildirildi.



Sarsıntının El Salvador ve Meksika'da da hissedildiği bildirildi.



Kaynak : İHA