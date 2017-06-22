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Fiyatı yarıya düştü ama talep görmüyor

Yılın ilk dönemlerinde fiyatı oldukça yükselen ve tanesi 50 kuruşa ulaşan yumurta, fiyatının normale dönmesine rağmen eskisi kadar talep görmüyor.

Ekonomi / 22 Haziran 2017 Perşembe 10:19
Fiyatı yarıya düştü ama talep görmüyor

İhracatın çok olması sebebiyle bir dönem fiyatı oldukça yükselen yumurta, ideal fiyat aralığına geri dönmesine rağmen vatandaşlar tarafından eskisi kadar talep görmüyor.

Şu anda tanesi 20 kuruşa kadar inen yumurta, vatandaşların ilgisizliği sebebiyle esnafa zor günler yaşatıyor. Konu ile ilgili konuşan yumurta satıcısı Ertuğrul Öztürk, “Genele bakarsak 30 kuruş olması gereken yumurtalar şimdi 20 kuruşa satılıyor. Buna rağmen satış yok denecek kadar az. Bu düşük fiyatlar zaten esnafa zarar veriyor. Buna ek olarak bir de vatandaşların ilgisizliği bizi daha da zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Yumurta satışlarındaki düşüş hakkında görüşlerini paylaşan bir diğer yumurta satıcısı Fadime Pekçür ise yumurta satışlarında yaklaşık bir senedir bir kriz olduğunu vurgulayarak, satışların Ramazan ayında daha da düştüğünü belirtti.

Kaynak : İHA

YumurtaYükselen


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