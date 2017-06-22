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Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz öğretmeni şehit etti

Güvenlik güçlerinin nefes aldırmadığı, her yeri dar ettiği PKK'lı teröristlerden bir alçaklık daha!

Genel / 22 Haziran 2017 Perşembe 03:49
Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz öğretmeni şehit etti

Terörle mücadele tüm yurtta hız kesmeden devam ederken köşeye sıkışan terör örgütü kalleşliğine bir yenisini ekledi. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen internet siteleri PKK'lı teröristler tarafından 5 gün önce kaçırılan ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiğini duyurdu.

MEMLEKETİNE GİDİYORDU

Şanlıurfa Siverek'te öğrencileri tarafından da çok sevilen öğretmenin aracının önü PKK'lı teröristler tarafından kesilmiş önce aracı taranmış ardından da genç öğretmen kaçırılmıştı. Olay, şehit öğretmenimizin Gümüşhane'ye hareket ettikten kısa bir süre sonra Erzincan-Tunceli yolu üzerinde gerçekleşmişti.

ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YOLUNU GÖZLÜYORDU

Şehit öğretmenizin öğrencileri kaçırılma haberinin ardından büyük üzüntü yaşarken bir an önce öğretmenlerinin geri dönmesini bekliyordu. Kaynak : Akşam

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