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120 kiloluk fok balığını yendi

Yeni Zelanda'da 120 kiloluk bir fok balığıyla devasa büyüklükteki bir ahtapot 20 dakika boyunca ölüm kalım savaşı verdi.

Dünya / 22 Haziran 2017 Perşembe 15:23
120 kiloluk fok balığını yendi
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Yeni Zelanda'da 120 kiloluk bir fok balığıyla devasa büyüklükteki bir ahtapot 20 dakika boyunca ölüm kalım savaşı verdi. Bölgeden geçen turistlerin tanık olduğu anlarda oldukça ender rastlanır belki eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Ahtapot kendinden çok daha büyük deniz canavarının elinden kaçmayı başardı.

Yeni Zelanda'da kayak rehberi Conner Stapley denize açıldığı turistlerde eşine az rastlanır anlara tanık oldu. 3 kişilik kayak grubuyla denizin ortasında bekleyip Stapley olan biten her şeyi görüntüledi.



Bir anda 120 kilogramlık bir fok balığı yakaladığı oldukça iri boyutlardaki ahtapotu parçalamaya çalıştı. Defalarca çiğnedi, oradan oraya savurdu. Ancak ahtapot pes etmiyordu. 20 dakika boyunca hayatta kalma savaşı veren ahtapot sonunda fok balığının elinden kaçmayı başardı.



120 kiloluk bir deniz canavarına kafa tutan ahatapot fok balığına kolay bir yemek olmadı. Fok için ahtapotu parçalamak mı çiğnemek mi onun için daha zordu belli değil. Fok balığı ahtapottan sadece bir parça koparmayı başarmıştı.







20 DakikaFok BalığıYeni Zelanda


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