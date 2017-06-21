TBMM'den işçi ve öğrencilere iyi haber

İşçi-işveren uyuşmazlıkları artık önce arabulucuya gidecek. Tazminat ve benzeri haklar kısa sürede alınabilecek



-Öğrencilere uygulamalı eğitimde asgari ücretin yüzde 35'i kadar staj ücreti ödenecek. Aylık tutar 444,76 lirayı bulacak.



TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre; işçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta uzatılabilecek. Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, görüşme yapılamaması veya anlaşmaya varılamaması hallerinde faaliyetini sona erdirecek, son tutanağı düzenleyerek durumu derhal arabuluculuk bürosuna bildirecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre de YÖK, 1 Ocak 2023'e kadar, devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri lisans öğrencilerinin, öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya yetkili olacak. Öğrencilere 444.76 TL maaş ödenecek.



ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DEĞİŞİYOR



İş sözleşmesi feshedilen işçi, sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla, bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuracak. Başvurudan sonuç alınamaması halinde 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek. Tazminat için zaman aşımı süresi 5 yıl olacak.