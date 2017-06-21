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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye karşılık verileceğini duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye karşılık verileceğini duyurdu.

Dünya / 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:18
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye karşılık verileceğini duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova'ya yönelik yaptırımları genişletmesinin karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

Bakanlık, ABD yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle uygulanan mevcut yaptırımları güçlendirmek için 38 kişi ve kurumu yaptırım listesine eklemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Washington'un bu adımıyla Barack Obama döneminde başlatılan iki ülke ilişkilerinin bozulması eğilimine devam edildiği belirtilen açıklamada, bu gelişmeler ışığında Beyaz Saray'dan yapılan Rusya ile diyaloğu sürdürme açıklamalarının inandırıcı gelmediği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin bu adımının karşılıksız kalmayacağına vurgu yapılarak, 'Washington'un daha önce Rusya'ya baskı yapmak için uyguladığı sayısız yaptırımlardan sonuç alamadığı gerçeğini anlayarak, diyalog ve iş birliğine geri dönmesini umut ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, iki ülke arasında yakın zamanda düzenlenmesi planlanan diyalog toplantısına, bu şartlar altında gerek olmadığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların etkinliğini korumak amacıyla 19 kişi ve 19 kuruluşa daha yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarını uzattığını duyurmasından bir gün sonra yapılan açıklamada, 'ABD'nin tedbirlerinin uluslararası partnerleriyle aynı çizgide olmasını sağlayacak karar, mevcut yaptırımları delme girişimlerine karşı tasarlandı.' ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak : AA

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