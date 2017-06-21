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Liderlerin bayram programı belli oldu

Ramazan Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da, Başbakan Yıldırım ise memleketi Erzincan’da olacak. Kılıçdaroğlu, bayrama yürüyüş güzergahında girecek. MHP Lideri Bahçeli ise her zamanki gibi Ankara’da olacak.

Siyaset / 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:02
Liderlerin bayram programı belli oldu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala liderlerin nerede olacağı da merak konusuydu, liderlerin bayramda nerede olacağı netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Erdoğan'ın bayram sabahı annesi Tenzile Erdoğan'ın kabrini ziyaret etmesi bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım ise arife günü memleketi Erzincan'a gidecek. Arife günü gerçekleştireceği programların ardından memleketi Erzincan'da kalacak olan Yıldırım, bayrama Erzincan'da girecek.

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her zamanki gibi Ankara'da olacak. Parti teşkilatıyla bayramlaşacak olan Bahçeli, Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da bulunacak.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 11. günü, Ramazan Bayramı'na denk geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı programı, adalet yürüyüşünün 11. gününe denk geliyor. Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü güzergahında Ramazan Bayramı'na girmiş olacak.

Kaynak : İHA

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