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Kral Selman'ın oğlu yeni veliaht prens oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın oğlu Muhammed bin Selman, veliaht prens olarak seçildi.

Dünya / 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:23
Kral Selman'ın oğlu yeni veliaht prens oldu

Suudi Arabistan Krallığı, Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ın getirilmesine karar verdi. 31 yaşındaki Selman, veliaht prens olmasının yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanlığı görevlerini yürütecek.

57 yaşındaki Muhammed bin Nayif'in İçişleri Bakanlığı görevinden de alındığı bildirildi.

Kral Selman, kardeşi Abdullah bin Abdulaziz'in vefatının ardından 2015 yılında tahta geçmişti. Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıBaşbakan YardımcısıSavunma BakanlığıVeliaht PrensSuudi Arabistan


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