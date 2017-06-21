Ergenekon Davası'nda savcıdan İlker Başbuğ talebi

FETÖ'nün yargı yapılanmasını kapsamında kapatılan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 Ağustos 2013'te verilen mahkumiyet kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce bozulan Ergenekon Davası sanıklarının yeniden yargılanmasına İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.



SAVCIDAN BAŞBUĞ İÇİN TALEP



Savcı, İlker Başbuğ için 'yargılama durdurulsun' talebinde bulunarak, Başbuğ'un yargılanması için Başbakanlık'tan izin alınması gerektiğini belirtti.



Ümraniye'de bir gecekonduda 12 Haziran 2007'de bulunan 27 adet el bombasıyla başlayan Ergenekon süreci sonucu açılan davada, 10 yıl sonra yine bir haziran ayında yeniden yeniden yargılanma başladı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa ve Serdar Kulaksız'ın haberine göre; İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 274 sanıklı Ergenekon Davası'nın ilk duruşmasına Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, CHP Milletvekillerii Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, eski milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal ile işadamı Bedrettin Dalan gelmezken avukatları katıldı. Danıştay saldırısının faili, hükümlü Alpaslan Arslan da duruşmaya getirildi.





Duruşma için Prof. Dr. Yalçın Küçük, Doğu Perinçek, eski milletvekili Emin Şirin, eski belediye başkanı Gürbüz Çapan, eski Genelkurmay adli müşaviri Tümg. Hıfzı Çubuklu, , eski Tuğg. Levent Ersöz, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, eski İstanbul organize şube müdürü Adil Serdar Saçan, eski astsubay Oktay Yıldırım, Çağlayan'daki adliyeye geldi.



YARGITAY O CEZALARI BOZDU



Ergenekon davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ağırlaştırılmış müebbet, emekli Tuğgeneral Veli Küçük 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olmuştu.



Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz'e ağırlaştırılmış müebbet, Prof. Dr. Mehmet Haberal'a 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay'a 34 yıl 8 ay ve Sinan Aygün'e de 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.



Kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından 7 ay sonra 16 bin 600 sayfadan oluşan gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesinin ardından dava dosyası, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Temyiz duruşmaları, 6 Ekim 2015'ten itibaren yapılmaya başlanmıştı.



'BAŞBUĞ ANAYASA MAHKEMESİ'NDE YARGILANMALI'



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016'da, 'eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiği, Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesi ve soruşturma, yargılama, delil toplama aşamalarında adil yargılanma ilkelerine aykırılık bulunması' gerekçesiyle bozmuştu.



O HAKİM VE SAVCILAR FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ



Kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese ve üye hakimi Hüsnü Çalmuk, FETÖ'den ihraç edildi ve tutuklandı. Özese ile Çalmuk hakkında, 3 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.



O HAKİM KAÇAK



Meslekten ihraç edilen üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu, yakalanamadı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın da FETÖ üyeliğinden tutuklandı.