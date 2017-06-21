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19 doktor gözaltına alındı

BURSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 19 doktor adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:48
19 doktor gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Hastaneleri Birliği ile sağlık ocaklarında doktor olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 21 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 doktor gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sorgulamaları tamamlanan zanlılar Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler.

Haklarında yakalama kararı bulunan 2 doktor ise aranıyor. Kaynak : AA

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