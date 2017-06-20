Türkiye'nin Rusya'ya ayva ihracatı 2 kat arttı

Türkiye, Rusya Federasyonu'na 1 Ocak - 31 Mayıs arasındaki 5 aylık dönemde bin 469 ton ayva ihraç ederek karşılığında 1 milyon 94 bin 811 dolar gelir elde etti.



AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın 5 aylık döneminde limon, mandalina, soğan, greyfurt, kayısı, şeftali, portakal, kiraz, lahana, erik, patates, karnabahar, karpuz, kavun, pırasa, biber ve ayva olmak üzere 17 kalem meyve ve sebze ihraç edildi.



Aynı dönem içinde ihraç edilen 215 bin 379 ton meyve ve sebze karşılığında 123 milyon 738 bin 321 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ihraç edilen 113 bin 140 ton meyve ve sebzeden ise 78 milyon 231 bin 553 dolar kazanılmıştı.



Verilere göre, bu yılın 5 aylık döneminde gerçekleştirilen ürün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 90, gelirde ise yüzde 58 arttı.



Geçen yılın aynı döneminde 998 ton ayva ihraç eden Türkiye, bunun karşılığında 656 bin 616 dolar temin etti.



Bu yılın aynı döneminde ise Türkiye'nin ihraç ettiği ayva miktarı yüzde 47 artarak bin 469 tona, gelir ise yüzde 67 artarak 1 milyon 94 bin 811 dolara yükseldi.



İhracatın 530 tonluk kısmı Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi. Bölgeden yapılan ihracattan 442 bin 113 dolar sağlandı.



Kaynak : AA