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Sağanak yağış trafik kazalarına neden oldu!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. 2 farklı kazada bir kişi yaralandı.

3. Sayfa / 19 Haziran 2017 Pazartesi 23:24
Sağanak yağış trafik kazalarına neden oldu!
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İlçede sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken kazaları da beraberinde getirdi.

İlçede ilk kaza Dinar Kavşağında meydana geldi. Kazada Furkan Aslan idaresindeki 20 BJF 77 plakalı motosiklet Zafer Şener yönetimindeki 03 LG 990 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Aslan hafif şekilde yaralandı.

İlçede bir başka kaza ise Otogar Kavşağında meydana geldi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada 03 RJ 131 plakalı otomobil ile 03 LZ 591 plakalı araç yağış nedeni ile çarpıştı.

Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




Kaynak : İHA

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