MEB'den özel kurslara 'müfredat' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'çeşitli kurslar' olarak faaliyet gösteren kişisel gelişim, meslek edindirme ve yetenek kurslarını, dershane mantığına kapı aralayacak ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamamaları konusunda uyardı.



AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, programları MEB tarafından onaylanan 'çeşitli kurslar' adı altında yabancı dil, açıköğretim, KPSS hazırlık, bilgisayar kursu gibi isimler ile 'kişisel gelişim', 'meslek edindirme' ve 'yetenek' kursu açılabiliyor.



Son dönemde, 'çeşitli kurslar' adı altında faaliyet gösterenler arasında, dershane mantığına kapı aralayacak şekilde 'matematiksel yetkinlik', 'fen ve teknolojideki temel yeterlilikler', 'sosyal ve beşeri yetkinlikler', 'ana dilde iletişim', 'öğrenmeyi öğrenme' başlıklarıyla ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamaya çalışanlar tespit edildi.



Bakanlık, illere, bu kurumlara yönelik kendi programları çerçevesinde hareket etmeleri ve amacı dışında program uygulamamaları konusunda uyarılar içeren bir yazı gönderdi.



Yazıda, çeşitli kursların kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren kurumlar olduğu ifade edildi.



Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na 3 Ekim 2016'da 'Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz.' hükmünün eklendiği hatırlatıldı.



Bakanlık, bu hüküm doğrultusunda kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının çalışma alanı dışında başka bir faaliyet alanına yönelmemeleri gerektiğine dikkat çekti.



Çeşitli kursların kendi kurum türlerinin tanımlarında yer alan faaliyetler dışında hizmet sunamayacakları, uyguladıkları programların amacına, içeriğine ve seviyesine uygun olmayan faaliyetleri de yürütemeyecekleri vurgulanan yazıda amacı dışında faaliyet gösteren kurumların ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacakları hatırlatıldı.



Açıköğretim kurslarına da uyarı



MEB, başta özel öğretim kurslarına ait bilim grubu içerikli programlar olmak üzere yaygın eğitim kurumlarında uygulanmak üzere hazırlanan 'matematiksel yetkinlik', 'fen ve teknolojideki temel yeterlilikler', 'sosyal ve beşeri yetkinlikler', 'ana dilde iletişim', 'öğrenmeyi öğrenme' gibi ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programların çeşitli kurslarda uygulanamayacağı uyarısını da yaptı.



Bakanlık, açıköğretim öğrencilerinin devam ettiği kurumlar için onaylanan programların diğer kursiyerlere uygulanamayacağını da bildirdi. Kaynak : AA