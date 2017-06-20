AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Türkiye'yi en son geçen yıl Eylül ayında ziyaret eden AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn'ın, 6 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirileceği bildirildi.



Ziyaretin, 25 Mayıs'ta başlayan ve daha sonra devam eden görüşmelerin devamı niteliğinde olması bekleniyor.



2010-2014 Bölgesel Politika AB Komiseri olarak görev yapan Johannes Hahn, AB Bölgesel Politikası'nın 'en iddialı ve kapsamlı' reformlarını uygulamasıyla tanınıyor.



Kaynak : İHA