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AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Avrupa Birliği’nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 6 Temmuz’da Türkiye gelecek.

Dünya / 20 Haziran 2017 Salı 11:23
AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Türkiye'yi en son geçen yıl Eylül ayında ziyaret eden AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn'ın, 6 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirileceği bildirildi.

Ziyaretin, 25 Mayıs'ta başlayan ve daha sonra devam eden görüşmelerin devamı niteliğinde olması bekleniyor.

2010-2014 Bölgesel Politika AB Komiseri olarak görev yapan Johannes Hahn, AB Bölgesel Politikası'nın 'en iddialı ve kapsamlı' reformlarını uygulamasıyla tanınıyor.

Kaynak : İHA

Politika


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