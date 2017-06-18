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Tunceli şehidinin baba evine ateş düştü

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Ahmet Erol’un acı haberi memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesine ulaştı.

3. Sayfa / 18 Haziran 2017 Pazar 23:17
Tunceli şehidinin baba evine ateş düştü

Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Ahmet Erol’un (31) şehit olduğu haberi Seydişehir’in İncesu Mahallesi’nde yaşayan ailesine İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik tarafından verildi.

Şehit haberinin ardından eve Türk bayrakları asılırken, şehidin babası Abdullah Erol fenalaştı.

Baba Erol, hazır bekletilen ambulansa alınarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bekar olan şehidin bir kız kardeşi olduğu öğrenildi. Şehidin yakınları ve mahalle sakinleri de acı haberin ardından eve taziyeye gelmeye başladı.

Kaynak : İHA

ŞehitUzman ÇavuşJandarmaJandarma KomutanıAydın Erdoğan


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