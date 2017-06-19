USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda hedef vuruldu

TSK Irak'ın kuzeyinde Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında iki terörist öldürüldü, üç mağara ve bir doçka silah mevzisi imha edildi.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 22:38
TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda hedef vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Gara bölgelerinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında iki terörist etkisiz hale getirildi, üç mağara ve bir doçka silah mevzisi imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap ve Gara bölgelerinden askeri birliklere yönelik eylem hazırlığında bulunan iki terörist tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta teröristler etkisiz hale getirildi, bir doçka silah mevzisi ile barınma amacıyla kullanılan üç mağara imha edildi.

.

Irak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı