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PKK/PYD'den sivillere saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK/PYD terör örgütü tarafından Azez ve Mare yerleşim yerlerine yönelik düzenlenen topçu saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 17:47
PKK/PYD'den sivillere saldırı

PKK/PYD terör örgütünün Suriye'nin Azez ve Mare'ye kasabasına saldırı düzenlediği, saldırıda sivillerin hedef alındığı duyuruldu.

PKK SİVİLLERİ HEDEF ALDI
TSK'dan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

'Afrin ve Tel Rıfat Bölgelerinde bulunan PKK/PYD Terör Örgütü mensupları tarafından, 19 Haziran 2017 tarihinde, sabah saatlerinde, Azez ve Mare yerleşim yerlerine yönelik olarak yoğun biçimde topçu saldırısı gerçekleştirilmiştir. Açıkça, bilerek ve isteyerek sivillerin hedef alındığı anlaşılan saldırı esnasında, Mare Şehir Merkezine isabet eden 8 adet topçu atışı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 7 sivil de yaralanmıştır. Yaralı siviller, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmıştır.'







Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüPydPkk


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