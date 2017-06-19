CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, gezi tweeti attığına pişman oldu.



Erdoğdu'nun tweetine yine gezicilerden tepki geldi.



Twitter kullanıcıları CHP'li vekili yine bir başka CHP'li Engin Altay'la vurdu.



CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, bir gazeteye verdiği röportajda “Adalet Yürüyüşü bir tür Gezi'ye dönüşür mü?' sorusunu şu cevabı vermişti:



“Gezi çok iyi niyetle başlayan, sonra devlet, FETÖ ve kimi uç örgütler tarafından amacından çıkarıldı. Bu nedenle ‘Adalet Yürüyüşü'nde buna asla müsaade etmeyeceğiz, bunun altını çizerek söylüyorum. Amaç çok barışçıl ve dengeli bir şekilde sesimizi duyurmak. Kırmak, dökmek, yakmak yok; agresif bir slogan dahil olmayacak.”



İşte Erdoğdu'nun attığı tweet ve gelen tepkiler:





Gezi bu memleketin en onurlu en yurtsever direnişidir... Bu onurlu direnişin bir neferi olmak en büyük gururumdur... — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 19 Haziran 2017

Buyur bak Engin Altay ne diyor oku, bu kafalarla devam edin yaaa biz almayalım hiç pic.twitter.com/JefhfX4Bq2 — Ayça (@vishnevotka) 19 Haziran 2017

O adam ya özür dileyecek, ya partiden ihraç edilecek. Bize üvey evlat muamelesi yapmanız yetti artık. Oy için geziye sarılmayı biliyorsunuz. — Aigeús (@Aigeus_) 19 Haziran 2017

Ama @enginaltaychp sizin gibi düşünmüyor akp ağzı ile Gezi'yi karalıyor ve demokrasi yürüyüşünü amaçsızlaştırmaya çalışıyor — Füsun K.YASTAYIZ (@hzrn2013) 19 Haziran 2017

Engin Altay'ın dediği yanına kalmamalı. Göz göre göre mücadeleyi sabote edenlerden hesap sorun. — Ceyhan (@durfensie) 19 Haziran 2017

Engin'i döveceğim — kimmiş naim (@sadecenaim) 19 Haziran 2017

Engin Altay'ın niye bu kadar zoruna gitmiş gezi, onu anlamadım — kartal (@iyaldz) 19 Haziran 2017

o zaman bazı gereksiz vekilleri uyaralim .gezi feto propogandasına dönüştü diyor da — Beletay (@bimertay) 19 Haziran 2017

Partinin disiplin kurulu varsa sayın erdoğdu gereken işlem yapılmalı savunması alınmalıdır. — Mert Gül (@mertgl07) 19 Haziran 2017

Yahu kendi içinizde yek pare olamadınız gitti. Referandumda da çıktı biri sacmaladı her şeyi batırdı. Önüne gelen konusmasın bence! — Hermes (@cemate11) 19 Haziran 2017

Engin Altay'a söyleyin bunu. Bakalım ne diyecek. — Selçuk Bayar (@hselcukbayar) 19 Haziran 2017

Enginin kulağını çek saçma sapan konuşmasın — pi_sayisimi (@pi_sayisimi) 19 Haziran 2017