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Aykut Erdoğdu gezi tweeti attığına pişman oldu

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun gezi tweetine yine gezicilerden tepki geldi.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 19:28
Aykut Erdoğdu gezi tweeti attığına pişman oldu

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, gezi tweeti attığına pişman oldu.

Erdoğdu'nun tweetine yine gezicilerden tepki geldi.

Twitter kullanıcıları CHP'li vekili yine bir başka CHP'li Engin Altay'la vurdu.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, bir gazeteye verdiği röportajda “Adalet Yürüyüşü bir tür Gezi'ye dönüşür mü?' sorusunu şu cevabı vermişti:

“Gezi çok iyi niyetle başlayan, sonra devlet, FETÖ ve kimi uç örgütler tarafından amacından çıkarıldı. Bu nedenle ‘Adalet Yürüyüşü'nde buna asla müsaade etmeyeceğiz, bunun altını çizerek söylüyorum. Amaç çok barışçıl ve dengeli bir şekilde sesimizi duyurmak. Kırmak, dökmek, yakmak yok; agresif bir slogan dahil olmayacak.”

İşte Erdoğdu'nun attığı tweet ve gelen tepkiler:

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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