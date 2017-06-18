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Türkiye'den Katar'a dev yardım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar krizi sonrası yapılan yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Ekonomi / 18 Haziran 2017 Pazar 10:03
Türkiye'den Katar'a dev yardım

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargoya karşı Türkiye'den 6 Haziran'dan itibaren geniş gövdeli dev kargo uçakları olan Airbus 330 ve Boeing 777 tipi uçaklarla yapılan gıda yardımı devam ediyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar krizi sonrası yapılan yardımlarla ilgili '71 uçakla 5 bin ton gıda maddesi Katar'a ulaştırıldı. Bu hafta sonu gemi sevkiyatımız başlıyor. TIR'lar da yolda' dedi.

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