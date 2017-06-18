Şemdinli'de öldürüldü! Üzerinden çıkan şoke etti!

TSK'dan yapılan açıklamada, Şemdinli Derecik Yeşilova Bahar deresinde çıkan çatışmada PKK terör örgütü mensubu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Teröristle birlikte bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet dolu şarjör, 3 el bombası, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPG-7, 4 RPG-7 mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi. Bu kapsamda Hakkari'de 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar 232, 4 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar ise toplam 798 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.







Kaynak : İHA