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FETÖ'cülerden bir skandal daha

FETÖ'cülerin Almanya'da kilisenin bir bölümünü camiye çevirdiği, orada kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılığı fotoğraf ortaya çıktı.

Güncel / 18 Haziran 2017 Pazar 21:48
FETÖ'cülerden bir skandal daha

FETÖ'nün Almanya sözcülüğünü yapan Ercan Karakoyun'un başkanı olduğu Dinlerarası Diyalog Vakfı, Evanjelik St Johannis Kilisesi'nin tiyatro sahnesini sözde camiye çevirerek, adını 'İbn-i Rüşd-Goethe Camii' koydu.

'MÜSLÜMANLIK YENİDEN TANIMLANCAK'

Burada başörtüsüz kadın imam ve kadın-erkek karışık namaz uygulamalarını başlatan FETÖ'cüler, teröristbaşı Fetullah Gülen'e 'minnettar' olduğunu' söyleyerek, ödül olan Seyran Ateş'i de sözde camiye kadın imam olarak atadı.

Ateş'in hutbe verdiği camide bir başka kadın ezan okudu. İslamiyeti tahrif eden FETÖ'cüler burada 'Müslümanlığın yeniden tanımlanacağı' ifadelerini de kullandı.



KADIN-ERKEK KARIŞIK NAMAZ

Kilisenin tiyatro sahnesinin camiye çevrilmesi fikrinin ortaklarından Cezayir asıllı Alman Abdel Hakim Ourghi ve Yemen asıllı İsviçreli aktivist Elham Manea da 'eş imamlık' yaparak, karışık şekilde saf tutan başı açık kadınlar ile erkeklere sözde namaz kıldırdı.

İSRAİL MEDYASI DA BOŞ DURMADI

Tüm bu yaşananlar karşısında İsrail de yayınlanan Haaretz gazetesi sessiz kalmadı ve haberi 'Berlin'in ilk LGBT dostu cami açıldı, İslam'da aşırılıkla mücadele ediyorlar' başlığıyla verdi.


AlmanyaİsrailHaaretzDiyalogCezayir


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