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Deniz Baykal Burdur'da iftara katıldı

Burdur Belediyesi'nin düzenlediği programa katılan Deniz Baykal, iftar topunun atılmasıyla ani bir korku yaşadı.

Siyaset / 18 Haziran 2017 Pazar 13:27
Deniz Baykal Burdur'da iftara katıldı
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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Burdur Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapmaktan kaçınan Baykal, vatandaşlarla sohbet etti.

'ALLAH ALLAH'

Hazırlanan masaya oturan Deniz Baykal, iftar topunun atılmasıyla bir anlık korku yaşadı. 'Allah Allah' diyen Baykal'ı yanında oturanlar sakinleştirdi.

Deniz Baykal, programın ardından Antalya'ya döndü.

MilletvekiliDeniz BaykalAntalya


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