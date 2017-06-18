Deniz Baykal Burdur'da iftara katıldı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Burdur Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.



Gündeme ilişkin açıklamalar yapmaktan kaçınan Baykal, vatandaşlarla sohbet etti.



'ALLAH ALLAH'



Hazırlanan masaya oturan Deniz Baykal, iftar topunun atılmasıyla bir anlık korku yaşadı. 'Allah Allah' diyen Baykal'ı yanında oturanlar sakinleştirdi.



Deniz Baykal, programın ardından Antalya'ya döndü.