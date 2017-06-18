Dedesi ve babaannesini öldürdü, halası ve kuzenini yaraladı

Edirne'de bıçakla dedesini ve babaannesini öldürdüğü, halasını ve kuzenini ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



İddiaya göre, 1. Murat Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Zeynel (74) ve eşi Firdevs Selçuk (74) birlikte kaldıkları torunları Oğuzhan Selçuk (22) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan Selçuk, mutfaktan aldığı bıçakla dedesi ve babaannesini çeşitli yerlerinden yaralayarak evden çıktı.



Apartmanın önünde halası Çiğdem Selçuk ve kuzeni Barış Esendemir ile karşılaşan şüpheli, bu kişileri de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede dede ve babaannenin öldüğünü belirledi.



Ağır yaralanan Çiğdem Selçuk ve Barış Esendemir ise sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan olay sonrası bir internet kafeye giden şüpheli Selçuk, bilgisayar oynarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaynak : AA