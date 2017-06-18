Bakan Işık'tan asker zehirlenmelerine yönelik açıklama

Bakan Fikri Işık, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Manisa’daki 1. Eğitim Tugayındaki askerlerin zehirlenmesine ilişkin olarak, ilk zehirlenme vakasının 23 Mayıs tarihinde görüldüğü ve 5 bin 820 askerden bin 47 tanesinin yediği yemekten etkilendiğini hatırlattı. Işık, ’’Bin 47 askerimizin 209 tanesi hastanelere sevk edildi. Hastanelere sevk edilen askerlerimizden Hüsnü Özel hayatını kaybetti. Ölüm sebebi otopsi raporu kesinleşmediği için açıklanmamakta. Bunun dışında Burhan Güvenel yoğun bakımda. Bunun da tedavisi devam ediyor. Aldığım bilgi askerimizin hayati tehlikesi olmadığı yönünde. Olayın hemen ardından idari ve adli tahkikat başlatıldı. Yapılan incelemeler sonunda, o gün akşam yemeğinde verilen hindi etinde, ’salmonella’ bakterisi tespit edildi. Bu tespitten hemen sonra firmanın yemek ihalesinin feshi süreci başlatıldı. Bu sürecin sonunda 16 Haziran 2017 tarihli 191 nolu belge hem Bölge Tedarik Başkanlığı hem de birlik komutanlığımıza gönderildi. Birlikteki yemek teşkilat kontrol mensuplarının tamamı değiştirildi’’ ifadelerini kullandı.



16 Haziran’da aynı kışlada 69 askerin şikayeti olduğunu belirten Bakan Işık, “69 askerimizden 62 tanesinin aynı bölükten olması. Aynı bölükten olma durumu vakanın sadece yemekten dolayı zehirlenme olamayabileceğini, başka dış etkenlerin olabileceği ihtimalinin ortaya çıkardı. 17 Haziran 2017 saat 19.00 civarında Batı Kışlasında benzer olayla karşılaştık. Bu olayda yemek yiyen 5 bin 470 askerimizden 617 tanesinin etkilendiği ve 372 askerimizin hastane veya revire sevk edildiğini biliyoruz. Hayati tehlikesi olan askerimiz yok. Sadece tedbir amaçlı müşahede altında tutulan 24 askerimiz var. Bu askerlerimizin gün içinde hastaneden taburcu edilmelerini bekliyoruz’’ dedi.



Bakan Işık, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:



“Hiç yemek yemediği halde etkilenen askerimiz var. Sadece çorba ve cacık yediği halde etkilenen askerimiz var. Çorba, pilav, tavuk eti, tatlı yerdiği halde etkilenen askerlerimiz var. Sadece yemek olayı olarak değerlendirmiyoruz, yemek zehirlenme dahil tüm ihtimalleri içinde barındıran bir çalışmayı yürütüyoruz. Olay olur olmaz Sağlık Bakanlığımız kışlaya iki UMKE çadırı ve bir sahra çadırı kurdu. 3 askeri tabip, 14 hemşire, 7 sağlık personeli ilaveten Sağlık Bakanlığımız 15 doktoru ve 51 hemşireyi göndererek müdahale etti.’’



23 Mayıs’tan itibaren yaşanan zehirlenme vakalarıyla bazı tedbirleri aldıklarını belirten Işık, ’’İlgili firmanın gelen raporlar doğrultusunda, sözleşmesinin feshi talimatı tarafımdan verilmiştir. Bu vesileyle de kışlada yemek pişirme faaliyeti geçici olarak sona ermiştir. Bugün itibariyle hazır yemek uygulamasına geçilmiştir. Mevcut erlerimizin yemin töreni var. Yemin töreninden sonra bayramdan önce askerlerimiz kışladan ayrılacak. Bu askerlerimizin kışlayı ayrılmasını müteakip bu kışlamıza Birinci Eğitim Tugayı’na en az 5 hafta asker alınmayacaktır. Bu tugayımızın bütün alt yapısı gözden geçirilecek. Bütün tesislerimizi başta hijyen şartları olmak üzere gözden geçireceğiz’’ şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA