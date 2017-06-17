Oğlunun sınava alınması için yalvardı ama...

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen LYS-2 Lisans Yerleştirme Sınavında 15 dakika kuralına takılan üniversite adayları sınava alınmadı.



Sınava 1 dakika geç kaldığı için oğlu sınava alınmayan baba, salon görevlilerine yalvardı.



Görevlilerle konuşan baba oğlu salona alınmayınca beddua ederek kapıyı yumrukladı.



Sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğulan babayı sınava giremeyen oğlu teselli ederek uzaklaştırdı.





Kaynak : İHA