Nazilli Güzelköy’de oturan ve kentteki bir fırında çalışan Turan Apar’ın iki çocuğunun annesi olan 10 yıllık eşi S.A., evdeki bütün paraları alarak sevgilisi T.D.’ye kaçmış, kocası Turan Apar ise karısından şikayetçi olmuştu.



S.A.’nın sevgilisi T.D., geçtiğimiz Ocak ayında Apar’ın önünü kesip, şikayetinden vazgeçmesini istemişti. Apar, şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyince T.D. tarafından bıçaklanmıştı.



Olaydan kısa bir süre sonra Apar’ın eski eşi S.A., Apar’a boşanma davası açtı. Turan Apar, karşı davacı olarak katıldığı davada önce çocuklarının velayetini aldı.



Nazilli 2. Aile Mahkemesi tarafından verilen ara kararda kocasını aldatan S.A.’nın her ay çocuklarının masrafı için kocası Turan Apar’a 100 lira para ödemesi kararlaştırıldı. S.A. ile kocası Turan Apar’ın boşanma davaları halen devam ediyor. Kaynak : İHA