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Erzurum'dan acı haber: 1 şehit

Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonunda 3 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada ağır yaralanan bir asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

3. Sayfa / 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:15
Erzurum'dan acı haber: 1 şehit
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, emniyet ve asayiş ortamının muhafazasını sağlamak maksadı ile icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün saat 10.00 sıralarında Şenkaya ilçesi Çamlıalan kırsalında PKK terör örgütü mensupları ile temas sağlandı.

Çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı Erzurum'da şehit olurken, 3 terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi. Kaynak : İHA

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