Eliaçık: Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün

Berberoğlu, MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği için ‘casusluk' suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.



Yürüyüşe destek veren ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, “Adalet herkes için istendiğine adalettir” diyerek, HDP lideri Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne kadar yürünmesi gerektiğini söyledi.







Teröriste terörist diyemedi