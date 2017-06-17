USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Eliaçık: Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün

Gezinin imamı Eliaçık, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığ ‘Adalet Yürüyüşü’nün, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne’de sonlanmasını önerdi.

Güncel / 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:44
Eliaçık: Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün

Berberoğlu, MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği için ‘casusluk' suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Yürüyüşe destek veren ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, “Adalet herkes için istendiğine adalettir” diyerek, HDP lideri Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne kadar yürünmesi gerektiğini söyledi.



Teröriste terörist diyemedi

İhsan EliaçıkEdirneİlahiyatçıCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı