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ABD'li komutanla poz veren terörist öldürüldü

Türk jetlerinin bombaladığı Karaçok Dağı bölgesini ABD'li komutanla objektiflere poz veren YPG'li Cemil Mazlum'un Rakka'da terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

Dünya / 17 Haziran 2017 Cumartesi 10:45
ABD'li komutanla poz veren terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, 25 Nisan 2017 tarihinde Sincar Dağı ve Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı düzenlemişti. Yapılan harekâtta en az 89 PKK/PYD'li terörist öldürülmüştü.

YPG'Lİ SÜT DÜZEY TERÖRİST CEMİL MAZLUM ÖLDÜRÜLDÜ
Türk jetleri tarafından bombalanan yerleri incelemek için bölgeye gelen ABD'li komutanla vurulan mevzileri gezen PKK'lı Mazlum Kobane kod adlı Cemil Mazlum'un, Rakka operasyonunda, DEAŞ'ın yaptığı saldırı sonucu öldüğü iddia edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'DEN ABD DESTEĞİYLE RAKKA OPERASYONU
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, ABD'nin desteğiyle 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece Rakka operasyonunu başlatmıştı.

Türk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüYpg


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