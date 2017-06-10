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İran'dan terör saldırısıyla ilgili açıklama

İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran’da iki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların öldürüldüğünü açıkladı.

Dünya / 10 Haziran 2017 Cumartesi 22:58
İran'dan terör saldırısıyla ilgili açıklama

İran devlet televizyonuna konuşan İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, 'Tahran'da düzenlenen saldırıların emrini veren kişi, istihbarat elemanları tarafından bugün öldürüldü.' dedi.
Alevi konuşmasında son üç ayda 25 terör örgütü yapılanmasının tespit edildiğini kaydetti.

'41 ZANLI GÖZALTINA ALINDI'

İran İstihbarat Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 'Kermanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan ve Tahran eyaletlerinde DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 41 kişinin gözaltına alındığı' duyurulmuştu.

SALDIRILARDA 22 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Başkent Tahran'da 7 Mayıs Çarşamba günü İran Meclisi ile Humeyni Türbesi'ni hedef alan silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmiş, 5'i saldırgan 22 kişi ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Kaynak : İHA

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