Bakan Müezzinoğlu'ndan esnafa müjde

ADAPTEKS Projesi kapsamında Bursa'da 200 esnafla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, esnafa müjde verdi. Esnafla iftarda buluşmasında konuşan Bakan Müzezinoğlu, “Bugün genç işsizlerimiz var özü itibariyle baktığımızda bu gençlerin büyük çoğunluğu üniversite mezunu her yaşta 1 milyon 250 bin genci ve güçlü bir potansiyeli olan bir ülkenin mensuplarıyız. Siyasi istikrar ekonomik istikrarı ekonomik istikrar büyümeyi ve gelişmeyi orta ve uzun vadeli projeleri yapabilmeyi önümüze getiriyor. Önümüzdeki dönemde orta ve uzun vadeli projelerimizle özellikle gençlerimizin yeni yeni meslek alanlarında girişimci olabilmeleri onları küçük esnaf ve yarının büyük esnaf sanatkarları olabilmeleri adına onlarla bir arada olacak onların yanında olup destekleyeceğiz” diye konuştu.



“ESNAFIMIZ YAPILANDIRMA KONUSUNDA DUYARLI OLSUN”



1 milyon 300 bin esnafın devlete 13 milyar liralık borcunun yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçtiğini ifade eden Bakan Müezzinoğlu, “Artık müracaat dönemine girdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve parlamentomuza teşekkür ediyorum. Esnafımızı onların devlete olan borç yükünden kurtaracak bu yapılandırmaya duyarlı olmalarını istiyorum. Bu yapılandırmayla bir taraftan borçlarını öderken diğer taraftan da geleceğe olan umutlarını ve güvenlerini arttırarak devam edecekler esnaf ve sanatkarımızı bu zor dönemlerde veya bazı mesleklerin giderek kayboluyor olmasından farklı nedenlerden zora ve sıkıntıya düşmüş Bağkur esnafımızın sağlık hizmeti almakla ilgili oluşan sorunlarını oluşturan yasal düzenlemeyi önümüzdeki hafta parlamentoya getireceğiz. Borçları sebebiyle sağlık hizmeti alamayan yıl başından itibaren böyle bir sıkıntı başladı.



Bağkur'lu esnafımızın sağlık hizmeti alabilecekleri yeni bir düzenlemeyi inşallah parlamentomuzdan en kısa zamanda geçirebilmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.





Kaynak : İHA