Kahvehaneyi basıp 'evet' oyu verecekleri ölümle tehdit ettiler!

İstanbul'da DHKP-C'li teröristlerin bir kahveyi basıp halkı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Teröristler referandumda 'Evet' oyu verecekleri öldürmekle tehdit ediyor.



İstanbul Okmeydanı'nda DHKPC'li teröristler ellerinde silahlarla kahvehane bastı. Kameraya kaydedilen görüntülerde yüzleri maskeli teröristler, referandumda AK Parti ve MHP'ye destek verenlerin cezalandırılacağı yönünde tehditler savurdu.



AK Parti'ye ve MHP'ye faşist benzetmesi yapan teröristler, ellerinde silahlarla vatandaşları öldürmekle tehdit ettiler.