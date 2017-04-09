USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kahvehaneyi basıp 'evet' oyu verecekleri ölümle tehdit ettiler!

İstanbul'da DHKP-C'li teröristlerin bir kahveyi basıp halkı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Teröristler referandumda "Evet" oyu verecekleri öldürmekle tehdit ediyor.

Güncel / 9 Nisan 2017 Pazar 21:02
Kahvehaneyi basıp 'evet' oyu verecekleri ölümle tehdit ettiler!
Video için tıklayın

İstanbul'da DHKP-C'li teröristlerin bir kahveyi basıp halkı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Teröristler referandumda 'Evet' oyu verecekleri öldürmekle tehdit ediyor.

İstanbul Okmeydanı'nda DHKPC'li teröristler ellerinde silahlarla kahvehane bastı. Kameraya kaydedilen görüntülerde yüzleri maskeli teröristler, referandumda AK Parti ve MHP'ye destek verenlerin cezalandırılacağı yönünde tehditler savurdu.

AK Parti'ye ve MHP'ye faşist benzetmesi yapan teröristler, ellerinde silahlarla vatandaşları öldürmekle tehdit ettiler.

Ak PartiFaşistOkmeydanıKahvehaneTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı