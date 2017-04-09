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Dengir Mir Fırat 'Rabia' işaretine sahip çıktı

HDP'nin Mersin'de düzenlediği mitingde partililere seslenen Mersin Milletvekili Dengir Mir Fırat, sahnede Rabia yaptı. Fırat, "Bundan sonra bu işaret bizim." dedi.

Siyaset / 9 Nisan 2017 Pazar 22:33
Dengir Mir Fırat 'Rabia' işaretine sahip çıktı

Referandum çalışmaları kapsamında HDP, Mersin'de miting düzenledi. Mersin Milletvekili Dengir Mir Fırat mitingde partililere bir konuşma yaptı.

'BUNDAN SONRA RABİA BİZİM İŞARETİMİZ'

Sahnede 'Rabia' işareti yapan Dengir Mir Fırat, 'Cumhurbaşkanı kalkıp şöyle bir işaret yapıyor ya. Bundan sonra bu işaret bizim işaretimiz. Dört temel vazgeçilmezimiz var. Birincisi demokrasi, ikincisi özgürlükler, üçüncüsü adalet ve dördüncüsü eşitlik. Bunu unutmayın.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Rabia' işareti, 'Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan' anlamına geliyor.

 

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