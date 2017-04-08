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Şirvan'da patlama

Siirt’in Şirvan ilçesinde, yerde buldukları cismin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, 11 ve 13 yaşlarındaki iki kardeş yaralanırken, yaralı kardeşlerden biri hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 8 Nisan 2017 Cumartesi 15:03
Şirvan'da patlama

Edinilen bilgilere göre olay bugün öğlen saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyü kırsalında meydana geldi. Hurda toplayan 11 ve 13 yaşlarındaki Kadir ve Muhammet A. isimli iki kardeş, arazide buldukları bir cisimle oynamaya başladı.

Buldukları cismin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada iki kardeş ağır şekilde yaralandı. Yaralı kardeşler Siirt ve Şirvan Devlet Hastanesi'ne nakledilirken, kardeşlerden biri yolda hayatını kaybetti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Birimi ile PAMİT unsurlarının bölgede çalışma başlattıkları öğrenildi. Kaynak : İHA

İl Jandarma Komutanlığı


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