Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 polis memuru yaşamını yitirdi, bir muhtar yarandı.



Alınan bilgiye göre, Mazıdağı-Derik karayolunda Şanlı köyü yakınlarında Ömürlü Köyü Muhtarı Bozan Delek idaresindeki araç, Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Ali Rıza Yılmaz idaresindeki sivil araçla çarpıştı.



Kazada araç sürücüleri Delek ve Yılmaz ile yanındaki polis memuru Sedat Balıkçı yaralandı. Polis Memuru Yılmaz olay yerinde Balıkçı ise Mardin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Muhtar Delek'in ise tedavisi sürüyor.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA