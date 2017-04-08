Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li vekile tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 24, 360 ve Alem Fm ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



CHP'li vekillerin son dönemde tepkilere yol açan açıklamaları ile yine CHP'li Tuncay Özkan'ın miting sırasında polise ve bir vatandaşa yönelik tepkisi hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların sonun geldiğinin alametleri. Bu vatanın evladına sen ‘it' diyemezsin. Muhtemelen trafik polisi, orada bir düzen kuruyor. Bunların sonu gelmiştir. Bu millet sana gereğini yapar. Bunlar bu halkın dilini yakalayamadılar. Bunlar menşei itibari ile maalesef buraya gelişi farklı ve o da şimdi mesela denize dökeceğiz derken kim adına bunu söylüyorsun? Genel başkanın adına mı söylüyorsun sana böyle bir yetki mi verdi ne adına söylüyorsun? Ben ne dedim biz denize dökmeyeceğiz bunlar için özel bir demokrasi müzesi yapacağız. Bunları güzel objeler olarak orada değerlendireceğiz dedim. Yarın İzmir'deyiz buyur gel. Orada yapalım, oradayız. Siyasette affedilmeyecek sözlerdir. Eline sahip olacaksın, diline sahip olacaksın, beline sahip olacaksın. Bu nedir ahlak sahibi. Bu ağızla kalkacaksın sen orada it diyeceksin. O adam köşe yazarlığı yapmış, cezaevine girmiş, kitap yazmış” ifadelerini kullandı.



SEN KİM ADINA BUNLARI SÖYLÜYORSUN?'



(Hüsnü Bozkurt'un) Zaten menşei itibariyle, menbaı itibariyle maalesef buraya gelişi farklı. Ve o da şimdi mesela 'denize dökeceğiz' derken kim adına bunu söylüyorsun? Genel Başkanın adına mı söylüyorsun? Sana böyle bir yetki mi verdi? Ne adına söylüyorsun. Ben ne dedim. Biz denize dökmeyeceğiz. Biz bunlar için özel bir demokrasi müzesi yapacağız. Bizim atalarımız malum, 'kem söz sahibine aittir' derler.



'YARIN İZMİR'DEYİZ, GEL DENİZE DÖK'



Şimdi sosyal medya patlıyor. İstanbul'u göstererek 'buyur dök' diyorlar. Yarın İzmir'deyiz. Hadi. Taa Samsun'dan gelip Amasya, Sivas falan filan gelmene gerek yok. Oradayız. Buyur gel. Orada Yapalım. Bunlar gerçekten şu anda çizgiyi sapıttılar. Bunlar siyasette affedilmeyecek sözlerdir. Ve bunlar siyasette soyları tükenen tipler olacak. Bunların yapacakları herhangi bir şey de kalmaz. 16 Nisan, bu türlerin özellikle tükenmesi için de önemli.



Kaynak : İHA