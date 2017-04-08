Balkon demirinde asılı kalan kızı itfaiye kurtardı!

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Ferhat Şarlak Caddesi üzerinde bulunan Akcam Sitesinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, evde tek başına kalan 10 yaşındaki Mühremen Kuş, 5. kattaki evinin balkonuna çıktı. Küçük kız sarkarak aşağıya baktığı sırada biranda dengesini kaybedince düşmek üzereyken balkon demirlerine tutundu.







Kız çocuğunun balkonda asılı olduğunu gören apartman sakinleri hemen itfaiyeden yardım istedi. Çocuğun düşme ihtimaline karşı sağlık ekibi de çağrıldı. Vatandaşlar çocuğun düşmemesi için ayaklarını pis su borusuna basmasını sağladı.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye uzattığı merdivenle kız çocuğunu asılı kaldığı balkondan kurtararak aşağıya indirdi.







Korkudan gözyaşlarına boğulan kız çocuğuna ambulansta müdahale edilerek sakinleştirilmesi sağlandı.



Telefonla ulaşılan annesi Emine Kuş ise eve geldiğinde kızına sarılarak ağladı. Anne ve babası fabrika işçisi olduğu öğrenilen kız çocuğunun, babasının işte annesinin işleri nedeniyle çarşıya gittiği öğrenildi.







Kaynak : İHA