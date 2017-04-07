Rusya Savunma Bakanlığı: Pentagon ile sıcak iletişim hattını durduruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile sıcak iletişim hattının durdurma kararı alındığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de kooridnasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti:
'Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu.'
Konaşenkov, ABD medyasında Rusya'nın uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattını koruduğuna dair yayınlanan haberleri yalanladı.