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Rusya Savunma Bakanlığı: Pentagon ile sıcak iletişim hattını durduruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile sıcak iletişim hattının durdurma kararı alındığını açıkladı.

Dünya / 7 Nisan 2017 Cuma 21:33
Rusya Savunma Bakanlığı: Pentagon ile sıcak iletişim hattını durduruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de kooridnasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti:

'Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu.'

Konaşenkov, ABD medyasında Rusya'nın uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattını koruduğuna dair yayınlanan haberleri yalanladı.

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