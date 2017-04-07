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Osmaniye'de fabrika işçileri zehirlendi: 3 ölü

Osmaniye'de bir fabrikada karbonmonoksit gazı sızıntısı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 7 Nisan 2017 Cuma 16:41
Osmaniye'de fabrika işçileri zehirlendi: 3 ölü

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.’de karbon silosunda bakım yapan Mustafa Köprü ve Murat Güçlüler ile makine mühendisi Mustafa Özsoy karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatını kaybetti.

Karbon monoksit gazına maruz kalan 11 işçiye ilk müdahale Osmaniye’deki hastanelerde yapıldı. 1 işçi tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

10 işçinin tedavisinin devam ettiği, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Bu arada, AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibinin hastane önündeki kontrollerinin ardından gazdan etkilenenlerin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin, fabrikadaki incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak : İHA

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