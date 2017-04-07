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Milli Eğitim Bakanı açıkladı: O tarihte okullar tatil

17 nisan pazartesi günü okullar tatil oldu.

Eğitim / 7 Nisan 2017 Cuma 17:13
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: O tarihte okullar tatil

Eğitime refarandum arası geldi.

Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. 

Bakan Yılmaz, '16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık.' dedi.

İsmet YılmazMilli Eğitim BakanıAnayasa Referandumu


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