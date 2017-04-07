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Meral Akşener'e etekli ve ayakkabılı protesto

Eski MHP milletvekili Meral Akşener Bolu’da bir grup tarafından ayakkabı ve etekle protesto edildi.

Siyaset / 7 Nisan 2017 Cuma 19:02
Meral Akşener'e etekli ve ayakkabılı protesto
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Referandum çalışmaları kapsamında Bolu'ya gelen Meral Akşener bir grup tarafından protesto edildi. Akşener'in konferans vereceği salon çevresinde çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi alınırken TOMA da hazır bekletildi. Meral Akşener'in konferans vereceği salona girmesiyle birlikte yaklaşık 100 kişilik bir grup sloganlar atarak polis bariyerlerinin önüne geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine sloganlar atan grup protestolarının referandum propagandası için olmadığını belirterek, 'Bizim protestomuz şer odaklarla birlik olan, lidere sadakatsizlik gösteren, ülkücü hareket içinde karalama kampanyası başlatan sözde milliyetçileredir' dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri ayakkabıları ve etekleri polis bariyerinin arkasına fırlattı. Yaklaşık 100 kişilik grup protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Kaynak : İHA

SadakatsizlikMeral AkşenerMilliyetçi Hareket PartisiGüvenlik ÖnlemiDevlet Bahçeli


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