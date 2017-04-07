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Bir Rus gemisi daha Suriye'ye gidiyor

Dün gece ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından Rusya'nın savaş gemisi de Suriye kıyılarına doğru yola çıktı.

Dünya / 7 Nisan 2017 Cuma 20:27
Bir Rus gemisi daha Suriye'ye gidiyor

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun sözcüsü Vyaçeslav Truhaçev, Rossiskaya Gazeta'ya demecinde, Amiral Grigoryeviç fırkateyninin Türk donanma güçleriyle gerçekleştirilen ortak tatbikat sonrasında Novorossiyk kentinden ayrılıp Akdeniz'e doğru yol almaya başladığını söyledi.

SURİYE'DEKİ GEMİ GRUBUNA KATILACAK

Truhaçev'in anlattığına göre, fırkateyn Rusya'nın Tartus'taki donanma tesisindeki dolum işlemlerinin ardından kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Suriye kıyılarındaki Rus gemi grubuna katılacak.

Rossiskaya Gazeta'nın haberinde, fırkateyn mürettebatının bölgede değişen durum doğrultusunda hareket edeceği belirtildi.

2016'DA SURİYELİ MUHALİFLERİ VURMUŞTU

Amiral Grigoryeviç'in Suriye kıyılarına gönderilmesi, ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmasını izliyor. Fakat fırkateynin Suriye'ye bu nedenle gönderildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Amiral Grigoryeviç, Kasım 2016'da Akdeniz'den Suriye'deki muhalif gruplara kruz füzeleri fırlatmıştı.

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